PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.07.2026: Sachbeschädigung an mobiler Wache in Peine

Peine (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Peine hat am frühen Morgen die mobile Wache der Polizei Peine auf dem Festplatz des Freischießens mit Graffiti besprüht. Zeugen informierten die Polizei Peine gegen 06:00 Uhr am 05.07.2026, dass die Platzwache beschmiert worden sei. Mit silberner Sprühfarbe sind mehrere Schriftzüge und Zeichnungen auf dem gesamten Container hinterlassen worden. Die gute Beschreibung des möglichen Täters passte zu einem 24-Jährigen, der erst kurz zuvor aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden war. Der Mann hatte in der Nacht zum 05.07.2026 in einem der Festzelte eine Auseinandersetzung angezettelt und war wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen worden. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, dabei fanden sich auch Beweismittel, die für seine Tatbeteiligung sprachen. Zur Anzeige wegen Körperverletzung aus der Vornacht, kommt nun noch eine wegen der Sachbeschädigung des Containers.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 09:40

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Juli 2026

    Wolfenbüttel (ots) - Cremlingen, Wiesenstraße Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus Freitag, 03.07.2026, 21:45 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 02:20 Uhr In der Nacht von Freitag auf den Samstag hebelte eine unbekannte Täterschaft die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße in Cremlingen auf. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und diverses ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 09:29

    POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

    Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Salzgitter, Stadtteil Lesse, Bereler Straße (K 4), 04.07.2026, gegen 10:50 Uhr Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die K 5 aus Rtg. Söhlde kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Bereler Straße, K4- Richtung Lesse, ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 08:47

    POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

    Salzgitter (ots) - Brand eines Pkw Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 04.07.2026, gegen 17:45 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum eines Pkw VW Golf in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Pkw durch den Verantwortlichen eigenständig abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren