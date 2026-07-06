Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.07.2026: Sachbeschädigung an mobiler Wache in Peine

Peine (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Peine hat am frühen Morgen die mobile Wache der Polizei Peine auf dem Festplatz des Freischießens mit Graffiti besprüht. Zeugen informierten die Polizei Peine gegen 06:00 Uhr am 05.07.2026, dass die Platzwache beschmiert worden sei. Mit silberner Sprühfarbe sind mehrere Schriftzüge und Zeichnungen auf dem gesamten Container hinterlassen worden. Die gute Beschreibung des möglichen Täters passte zu einem 24-Jährigen, der erst kurz zuvor aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden war. Der Mann hatte in der Nacht zum 05.07.2026 in einem der Festzelte eine Auseinandersetzung angezettelt und war wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen worden. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, dabei fanden sich auch Beweismittel, die für seine Tatbeteiligung sprachen. Zur Anzeige wegen Körperverletzung aus der Vornacht, kommt nun noch eine wegen der Sachbeschädigung des Containers.

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