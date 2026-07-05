PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Juli 2026

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, Wiesenstraße

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Freitag, 03.07.2026, 21:45 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 02:20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf den Samstag hebelte eine unbekannte Täterschaft die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße in Cremlingen auf. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und diverses Diebesgut entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Polizeikommissariat Wolfenbüttel
Dienstschichtleiter PHK Torbusch
Telefon: 0 53 31 / 93 31 15
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 09:29

    POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

    Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Salzgitter, Stadtteil Lesse, Bereler Straße (K 4), 04.07.2026, gegen 10:50 Uhr Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die K 5 aus Rtg. Söhlde kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links in die Bereler Straße, K4- Richtung Lesse, ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 08:47

    POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

    Salzgitter (ots) - Brand eines Pkw Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 04.07.2026, gegen 17:45 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum eines Pkw VW Golf in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Pkw durch den Verantwortlichen eigenständig abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 08:45

    POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

    Salzgitter (ots) - Brand eines Reihenmittelhauses Salzgitter, Kranichdamm, 05.07.2026, gegen 02:00 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet, gegen 02:00 Uhr, ein Reihenmittelhaus (Bungalow) in Brand. Binnen kürzester Zeit standen Teile des Reihenmittelhauses in Flammen Die Feuerwehr Salzgitter war mit einem Großaufgebot zugegen. Die Polizei beschlagnahmte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren