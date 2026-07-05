POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Juli 2026

Salzgitter (ots) - Brand eines Pkw Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 04.07.2026, gegen 17:45 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum eines Pkw VW Golf in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Pkw durch den Verantwortlichen eigenständig abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der ...

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