POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Juli 2026
Wolfenbüttel (ots)
Cremlingen, Wiesenstraße
Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus
Freitag, 03.07.2026, 21:45 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 02:20 Uhr
In der Nacht von Freitag auf den Samstag hebelte eine unbekannte Täterschaft die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße in Cremlingen auf. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und diverses Diebesgut entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Polizeikommissariat Wolfenbüttel
Dienstschichtleiter PHK Torbusch
Telefon: 0 53 31 / 93 31 15
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