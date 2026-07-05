POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026
Salzgitter (ots)
Brand eines Pkw
Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 04.07.2026, gegen 17:45 Uhr
Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum eines Pkw VW Golf in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Pkw durch den Verantwortlichen eigenständig abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der Gesamtschaden ist bisher nicht bekannt.
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