Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

Salzgitter (ots)

Brand eines Pkw

Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 04.07.2026, gegen 17:45 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum eines Pkw VW Golf in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Pkw durch den Verantwortlichen eigenständig abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der Gesamtschaden ist bisher nicht bekannt.

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