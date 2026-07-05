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Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.07.2026

Salzgitter (ots)

Brand eines Reihenmittelhauses

Salzgitter, Kranichdamm, 05.07.2026, gegen 02:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet, gegen 02:00 Uhr, ein Reihenmittelhaus (Bungalow) in Brand. Binnen kürzester Zeit standen Teile des Reihenmittelhauses in Flammen Die Feuerwehr Salzgitter war mit einem Großaufgebot zugegen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und führte eine Brandursachenermittlung durch. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Schadenshöhe wird auf eine mindestens niedrige sechsstellige Höhe geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Einsatzführerin, Heidrich, POK'in
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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