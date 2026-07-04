Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.07.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Salzgitter-Lebenstedt, Peiner Straße, Einmündung Hammerschlag, 03.07.2026, gegen 12:20 Uhr

Eine 52-Jährige befuhr die Straße Hammerschlag aus Rtg. Neißestraße kommend und beabsichtigte mit ihrem Pkw (VW Golf) in die Peiner Straße einzubiegen. Dabei kollidierte diese mit einem 27-Jährigen E-Scooter- Fahrer, welcher den Fahrradweg der Peiner Straße in Rtg. Kanalstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt dem Klinikum Salzgitter zugeführt wurde. Der Pkw wurde leicht beschädigt und war/ist weiter fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

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