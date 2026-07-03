POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.07.2026
Wolfenbüttel (ots)
Brand eines Fahrzeuges
Wolfenbüttel, Landshuter Platz, 02.07.2026, gegen 11:00 Uhr
Durch die Feuerwehr Wolfenbüttel wurde der Brand eines Renaults gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurde ein Vollbrand im Bereich des Motorraumes festgestellt. Dieser konnte mit eine Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr teils gelöscht werden.
Weitere Löschmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt.
Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass wahrscheinlich ein technischer Defekt vorgelegen haben könnte.
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