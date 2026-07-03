Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Brand eines Fahrzeuges

Wolfenbüttel, Landshuter Platz, 02.07.2026, gegen 11:00 Uhr

Durch die Feuerwehr Wolfenbüttel wurde der Brand eines Renaults gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurde ein Vollbrand im Bereich des Motorraumes festgestellt. Dieser konnte mit eine Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr teils gelöscht werden.

Weitere Löschmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass wahrscheinlich ein technischer Defekt vorgelegen haben könnte.

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