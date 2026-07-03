PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.07.2026: Unfall zwischen E-Scootern - Fahrer verletzt

Peine (ots)

Am 01.07.2026 gegen 17:30 Uhr kollidierten auf dem Radweg an der Sundernstraße in Peine zwei E-Scooter. Die 23-Jährige Fahrerin und der 18-Jährige stießen mit den Rollern so zusammen, dass eine Lenkstange in den Bauch des Fahrers gerammt wurde, wodurch er erhebliche Verletzungen erlitt. Die Fahrerin erkundigte sich zwar kurz nach seinem Befinden, entfernte sich aber anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der guten Beschreibung durch den Verletzten und auch Unfallzeugen, konnte die Frau aber in der Nähe gefunden werden. Der verletzte Fahrer wurde per Rettungswagen ins Peiner Klinikum transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 09:55

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 03.07.2026: Festnahmen nach Kabeldiebstahl

    Salzgitter (ots) - Gegen 22:30 Uhr am 02.07.2026 wurde der Polizei in Salzgitter gemeldet, dass in das Gelände einer Baufirma in der Industriestraße Nord in Salzgitter eingebrochen werde. Mehrere Streifenwagen der Polizei Salzgitter machten sich auf den Weg zum Einsatzort. In der Nähe wurde ein Transporter festgestellt und sollte kontrolliert werden. Der Fahrer des ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:49

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.07.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl hochwertiger Werkzeuge Wolfenbüttel, Alter Weg, zwischen dem 01.07.2026, 19:45 Uhr und dem 02.07.2026, 06:30 Uhr Am Morgen des 02.07.2026. fiel der Diebstahl von mehreren Werkzeugen aus einem Transporter auf. Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam den Transporter geöffnet und Werkzeuge im ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 14:51

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.07.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl eines E-Bikes Cramme, An der Meesche, zwischen dem 29.06.2026, 21.00 Uhr und dem 30.06.2026, 14:00 Uhr Auf bislang ungeklärte Weise gelangte eine unbekannte Täterschaft zwischen Montag und Dienstag in den Schuppen der Geschädigten. Hier entwendete sie ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike. Der Wert des Diebesgutes wird mit circa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren