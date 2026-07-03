Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.07.2026: Unfall zwischen E-Scootern - Fahrer verletzt

Peine (ots)

Am 01.07.2026 gegen 17:30 Uhr kollidierten auf dem Radweg an der Sundernstraße in Peine zwei E-Scooter. Die 23-Jährige Fahrerin und der 18-Jährige stießen mit den Rollern so zusammen, dass eine Lenkstange in den Bauch des Fahrers gerammt wurde, wodurch er erhebliche Verletzungen erlitt. Die Fahrerin erkundigte sich zwar kurz nach seinem Befinden, entfernte sich aber anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der guten Beschreibung durch den Verletzten und auch Unfallzeugen, konnte die Frau aber in der Nähe gefunden werden. Der verletzte Fahrer wurde per Rettungswagen ins Peiner Klinikum transportiert.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell