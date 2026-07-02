Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien mit Fußballbezug an Hauswand

Erfurt (ots)

Unbekannte haben im Erfurter Ortsteil Schmira eine Hauswand mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Die roten und weißen Schmierereien wurden Mittwochmorgen (01.07.2026) gegen 07:15 Uhr festgestellt. Sie erstreckten sich jeweils über eine Fläche von etwa zwei mal dreieinhalb Metern und wiesen einen Bezug zu einem regional ansässigen Fußballverein auf. Die Kosten für die Beseitigung werden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. (DS)

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