Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 05.07.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an vier geparkten Fahrzeugen

In der Straße Zum Kleiberg in der Ortschaft Wartjenstedt wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt vier geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 6500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Baddeckenstedt zu melden.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag gegen 09.10 Uhr wurde in einem Discounter in der Straße Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad das Portmonee eines 85-jährigen aus Salzgitter durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 80 Euro.

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Samstag um 09.45 Uhr kam es an der Hohenroder Spinne zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Goslar wollte mit ihrem Pkw die Kreuzung aus Richtung Goslar in Richtung Salzgitter-Ringelheim überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus dem Landkreis Goslar, der die Bundesstraße 248 in Richtung Seesen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei alle drei Insassen im Pkw der 58-jährigen sowie auch der 57-jährige leicht verletzt wurden. Alle Verletzten wurden zur Behandlung mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 12000 Euro.

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