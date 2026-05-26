Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zeugen nach versuchter Körperverletzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 16-Jähriger aus Datteln wurde am Freitagabend (ca. 20:50 Uhr) von einem fremden Mann auf einem Fahrrad (graues Mountainbike) an der Heibeckstraße angesprochen. Der 16-Jährige war in Begleitung einer 13-Jährigen. Ohne konkreten Anlass kam es zum Streit zwischen dem Jugendlichen und dem unbekannten Mann. Der Unbekannte drohte zwischenzeitlich mit einer Flasche in der Hand und einem Taschenmesser. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 30-35 Jahre alt, 1,75m - 1,80m groß, Glatze mit etwas Haar vorne mittig auf dem Kopf, kein Bart, hellgrüne Augen, zwei Striche auf dem rechten Oberarm tätowiert, Gesicht einer Frau auf dem linken Unterarm tätowiert, trug eine kurze, schwarze Jogginghose und ein dunkelgrünes T-Shirt

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

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