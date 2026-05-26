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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger nach Straßenraub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 19-Jähriger forderte von mehreren jungen Menschen die Wertgegenstände - er konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Der 19-Jährige ohne festen Wohnsitz war am Freitagabend (ca. 19:30 Uhr) auf der Wartburgstraße (Höhe Kanalbrücke) in einer Gruppe unterwegs. Hier sprach er einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen (beide aus Waltrop) und eine 16-Jährige aus Castrop-Rauxel an. Zwischenzeitlich kam es zum Streit. Er drohte mit körperlicher Gewalt und nahm drei Handys und eine Musikbox an sich.

Alle Wertgegenstände wurden vor Ort wieder ausgehängt.

Kurz zuvor soll der 19-Jährige ebenfalls an der Wartburgstraße einem 15-Jährigen aus Castrop-Rauxel Gewalt angedroht haben. Er forderte Bargeld und hielt dabei zeitweise eine abgebrochene Flasche in der Hand. Der 15-Jährige konnte zusammen mit einem Zeugen flüchten.

Gegen den 19-Jährigen leitete die Polizei zwei Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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