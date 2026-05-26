Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Kind gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei einem Unfall am Freitagnachmittag wurde ein Kind aus Oer-Erkenschwick leicht verletzt. Der beteiligte Fahrradfahrer entschuldigte sich zwar, fuhr dann aber davon. Der 11-Jährige wartete gegen 15:30 Uhr an einer Haltestelle im Bereich Recklinghauser Straße/ Dünnebank auf einen Bus. Auf dem Gehweg fuhr ein Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, an ihm vorbei und touchierte ihn. Dabei wurde der Junge leicht verletzt.
Personenbeschreibung:
-dunkle Haare - ca. 1,80 Meter - 20-24 Jahre alt - schwarz/blaue Jacke und schwarze Hose - schwarzes Herrenrad
Der 11-Jährige erzählte seinen Erziehungsberechtigten erst am Sonntag von dem Vorfall. Daraufhin informierten sie die Polizei. Zeugen oder auch der Radfahrer selbst werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu kontaktieren.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
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Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
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