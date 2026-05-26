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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann wollte Koffer voller Kleidungsstücke stehlen - 32-Jähriger im beschleunigten Verfahren verurteilt

Recklinghausen (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Marler Stern ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Ladendieb erwischt worden. Der 32-Jährige war gegen 14 Uhr aufgefallen, weil er mit einem Reisekoffer an der Kasse vorbei aus dem Geschäft ging. Wie sich dann herausstellte war der Koffer prall gefüllt mit Kinderkleidung im Wert von über 1.500 Euro. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde festgenommen und nur einen Tag später - im beschleunigten Verfahren - am Amtsgericht Marl verurteilt. Er muss eine Geldstrafe zahlen, aufgeteilt in 140 Tagessätze á 15 Euro.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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