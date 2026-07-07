Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.07.2026: 27-Jährige bei Unfall verletzt

Peine (ots)

Am 06.07.2026 gegen 12:00 Uhr verunfallte eine 27-jährige Audi-Fahrerin auf der L473 zwischen Wierthe und Bodenstedt. Die Frau war in Richtung Bodenstedt unterwegs, als sie alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem Straßenbaum und wurde dabei verletzt. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine transportiert. Derr schwer beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden.

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