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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026

Cremlingen (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Cremlingen, Destedter Hauptstraße, 06.07.2026, 16:00 Uhr

Einer 63-jährigen Frau wurde eine Geldbörse unbemerkt in einem Blumenladen entwendet.

Die Geldbörse hatte sich zur Tatzeit in einer Tasche befunden. Das Diebesgut kann auf circa 1500,00 Euro geschätzt werden.

Der Täter wurde klein, und zwischen 30 und 35 Jahre alt beschrieben. Er habe braune Haare gehabt, sowie ein Bart getragen. Besonders aufgefallen sei ein tätowierter Arm.

Hinweise sind an die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 / 932230 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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