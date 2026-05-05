Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe - mehrere Verletzte

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Dresden (ots)

Wann? 5. Mai 2026, seit 08:40 Uhr

Wo? Cossebauder Straße, Briesnitz

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich Warthaer Straße / Cossebauder Straße zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. In der Folge entgleiste die Straßenbahn in einer Kurve und sprang aus dem Gleisbett.

Sowohl im Bus als auch in der Straßenbahn wurden mehrere Fahrgäste durch den Aufprall im Fahrzeug umhergeschleudert und verletzt. Nach einer ersten Lageerkundung durch die eintreffenden Einsatzkräfte und aufgrund der steigenden Anzahl an Verletzten wurde MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. Dadurch wurden zusätzliche Rettungsmittel und Einsatzkräfte zur Versorgung und zum Transport der Betroffenen alarmiert. Parallel dazu erfolgte die Information der umliegenden Krankenhäuser.

Nach Abschluss der Sichtung und Erstversorgung mussten fünf Verletzte zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Weitere 25 Personen erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch vor Ort versorgt werden und die Einsatzstelle eigenständig verlassen. Insgesamt waren rund 30 Personen betroffen, darunter auch die beiden Fahrzeugführer. Diese werden zusätzlich psychologisch betreut. Die medizinischen Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Der Einsatz konzentriert sich aktuell auf die technische Hilfeleistung. Fachberater der Dresdner Verkehrsbetriebe sowie Spezialkräfte für Straßenbahnhilfeleistung der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Albertstadt sind vor Ort. Mit hydraulischen Hebegeräten und einer Verschiebebrücke wird die Straßenbahn angehoben und schrittweise wieder in das Gleisbett eingesetzt.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Für diesen Zeitraum bleiben die Warthaer Straße sowie die Cossebauder Straße voll gesperrt.

Im Einsatz befinden sich rund 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dresden, der Stadtteilfeuerwehren Wilschdorf und Weixdorf, mehrerer Rettungswachen sowie alle Führungsdienste.

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