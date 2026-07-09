Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.07.2026

Salzgitter (ots)

Brand eines Pkw

Salzgitter, Sudermannstraße, 08.07.2026, gegen 04:30 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw Renault Megane in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Im Anschluss wurde der Pkw abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der Gesamtschaden ist bisher nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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