Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2026

Salzgitter (ots)

Diebstahl mehrerer Fahrräder

Salzgitter Lebenstedt, Weizenweg, 07.07.2026 gegen 23:00 Uhr

Drei unbekannte Täterschaften entwendete in Salzgitter mehrere Fahrräder. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte die Täterschaft unter anderem Fahrradschlösser beschädigt und konnte so die Fahrräder entwenden.

Ein genauer Schaden konnte noch nicht benannt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

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