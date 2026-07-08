POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2026
Salzgitter (ots)
Diebstahl mehrerer Fahrräder
Salzgitter Lebenstedt, Weizenweg, 07.07.2026 gegen 23:00 Uhr
Drei unbekannte Täterschaften entwendete in Salzgitter mehrere Fahrräder. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte die Täterschaft unter anderem Fahrradschlösser beschädigt und konnte so die Fahrräder entwenden.
Ein genauer Schaden konnte noch nicht benannt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.
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