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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.07.2026: Entlaufene Pferde in Wipshausen

Peine (ots)

Am Morgen des 09.07.2026 sind der Polizei in Edemissen drei ausgebrochene Pferde bei Wipshausen gemeldet worden. Die Tiere sind von einer Koppel in der Nähe der K13 ausgebüxt. Der Freiheitsdrang der Pferde endete allerdings schon an einem nahegelegenen Maisfeld, wo sie ihren Hunger stillten. Gemeinsam mit der Pferdehalterin konnten die Beamten die Ausbrecher zurück auf ihre angestammte Weide führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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