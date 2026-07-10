PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen PKW und Reisebus auf der B41 bei Bretzenheim

Bretzenheim (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der B41 in Fahrtrichtung Gensingen in Höhe der Ortslage Bretzenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reisebus.

Der 63-jährige Reisebusfahrer beabsichtigte, im Kurvenbereich von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er den rechts neben ihm fahrenden VW-Golf. Der VW-Golf geriet in Folge der Kollision ins Schleudern, stieß erneut mit dem Reisebus zusammen und kollidierte anschließend zunächst mit der rechten Leitplanke. Das Fahrzeug kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen an der Leitplanke zum Stehen.

Der 56-jährige Fahrer des VW-Golfs wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am VW-Golf entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt.

Der Reisebus war zum Zeitpunkt des Unfalls mit insgesamt 43 Personen besetzt. Neben dem Busfahrer befanden sich neun Betreuende und 33 Kinder einer Ferienbetreuung im Fahrzeug. Keiner der Insassen wurde verletzt. Der Reisebus konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Die rechte Fahrspur der B41 bleib für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau im Feierabendverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 03:30

    POL-PDKH: Kontrollstelle Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026 wurde zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach eingerichtet. Unabhängig von der fortgeschrittenen Uhrzeit war noch eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern festzustellen. Es wurden mehrere Fahrzeuge und die dazugehörigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 18:14

    POL-PDKH: Pkw prallt nach medizinischem Notfall gegen Baum

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, den 08.07.2026,um 14:10 Uhr, kam es auf der K37 zwischen Warmsroth und Daxweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Pkw die K37 aus Richtung Warmsroth kommend in Fahrtrichtung Daxweiler. Aus medizinisch bedingter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren