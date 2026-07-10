Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen PKW und Reisebus auf der B41 bei Bretzenheim

Bretzenheim (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der B41 in Fahrtrichtung Gensingen in Höhe der Ortslage Bretzenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reisebus.

Der 63-jährige Reisebusfahrer beabsichtigte, im Kurvenbereich von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er den rechts neben ihm fahrenden VW-Golf. Der VW-Golf geriet in Folge der Kollision ins Schleudern, stieß erneut mit dem Reisebus zusammen und kollidierte anschließend zunächst mit der rechten Leitplanke. Das Fahrzeug kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen an der Leitplanke zum Stehen.

Der 56-jährige Fahrer des VW-Golfs wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am VW-Golf entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt.

Der Reisebus war zum Zeitpunkt des Unfalls mit insgesamt 43 Personen besetzt. Neben dem Busfahrer befanden sich neun Betreuende und 33 Kinder einer Ferienbetreuung im Fahrzeug. Keiner der Insassen wurde verletzt. Der Reisebus konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Die rechte Fahrspur der B41 bleib für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau im Feierabendverkehr.

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