PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Ampel beschädigt und geflüchtet

Celle (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit einem LKW mit Auflieger die Telefunkenstraße in Celle Hehlentor und bog nach rechts in Richtung der Innenstadt ab. Hierbei touchierte dieser die dortige Ampel. Die Ampel wurde hierdurch beschädigt und fiel auf den Fuß- und Radweg. Anschließend entfernte sich der LKW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen LKW mit ebenfalls weißem Auflieger und der Aufschrift "Kravag" handeln. Der Auflieger dürfte durch den Zusammenstoß eine Beschädigung auf der rechten Seite aufweisen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141 2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 12:10

    POL-CE: Zeugenaufruf zu Einbruch in das Freibad Eschede

    Eschede (ots) - In der Nacht von Dienstag, 16.06.2026, 22:15 Uhr auf Mittwoch, 17.06.2026, 10:25 Uhr ist es zu einem Einbruch in das Freibad in Eschede gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Gelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Schwimmbadkiosk. Aus diesem entwendeten die Täter u.a. alkoholische Getränke, Süßigkeiten und Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 14:45

    POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Celle (ots) - Am Dienstag, 16.06.2026, gegen 16:00 Uhr ist es am Kreisverkehr in der Trüllerstraße im Ortsteil Neuenhäusen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin gekommen. Die 83-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr den Kreisverkehr aus der Neuenhäuser Straße kommend in Richtung der Trüllerstraße. Im Bereich des Fußgängerüberweges bzw. der dortigen Radfahrerfurt hielt diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren