Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Ampel beschädigt und geflüchtet

Celle (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit einem LKW mit Auflieger die Telefunkenstraße in Celle Hehlentor und bog nach rechts in Richtung der Innenstadt ab. Hierbei touchierte dieser die dortige Ampel. Die Ampel wurde hierdurch beschädigt und fiel auf den Fuß- und Radweg. Anschließend entfernte sich der LKW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen LKW mit ebenfalls weißem Auflieger und der Aufschrift "Kravag" handeln. Der Auflieger dürfte durch den Zusammenstoß eine Beschädigung auf der rechten Seite aufweisen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141 2770 zu melden.

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