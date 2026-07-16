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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.07.2026: 25-Jähriger schlägt Hund

Peine (ots)

Am 16.07.2026 gegen 08:00 Uhr ist die Polizei in Peine von Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Mann in der Nähe des Rathauses seinen Hund schlage. Auf Ansprache habe er sich wohl auch den Zeugen gegenüber aggressiv verhalten. Relativ schnell konnte dann ein 25-Jähriger ausfindig gemacht werden, der bereits amtsbekannt ist. In Absprache und guter Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landkreises Peine wurde der Hund in Betreuung genommen.

Den Mann erwarten Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, PHK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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