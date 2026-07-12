PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Wohnungsbrand +++

Hofheim (ots)

Wohnungsbrand,

Flörsheim, Wicker, Gutenbergstraße, 12.07.2026, 13:30 Uhr

(pl)Am Sonntagnachmittag kam es im Flörsheimer Stadtteil Wicker zu einem Wohnhausbrand. Gegen 13:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße brannte. Sämtliche Bewohner konnten sich ins Freie retten. Aufgrund des Brandes, welcher gegen 14:35 Uhr weitestgehend gelöscht war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Brandwohnung ist vorerst nicht bewohnbar, die Brandursache derzeit noch unbekannt. Der geschätzte Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

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