PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: +++ Wohnungsbrand +++
Hofheim (ots)
Wohnungsbrand,
Flörsheim, Wicker, Gutenbergstraße, 12.07.2026, 13:30 Uhr
(pl)Am Sonntagnachmittag kam es im Flörsheimer Stadtteil Wicker zu einem Wohnhausbrand. Gegen 13:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße brannte. Sämtliche Bewohner konnten sich ins Freie retten. Aufgrund des Brandes, welcher gegen 14:35 Uhr weitestgehend gelöscht war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Brandwohnung ist vorerst nicht bewohnbar, die Brandursache derzeit noch unbekannt. Der geschätzte Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell