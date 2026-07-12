PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Hofheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 10.07.2026, 10:10 Uhr, nach der 45-jährigen Frau aus Schwalbach am Taunus wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort der Vermissten konnte festgestellt werden. Die 45-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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