PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Toyota entwendet +++ Werkzeug aus einem Peugeot entwendet +++ zwei Männer von Unbekannten geschlagen +++ Alkoholisiert Unfall mit mehreren Verletzten verursacht +++

Hofheim (ots)

1.Toyota entwendet,

Eschborn, Neugasse, Freitag, 10.07.2026, 18:00 bis Samstag, 11.07.2026, 03:37 Uhr

(jk)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein grauer Toyota in Eschborn entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OF-GR 2712 stand in der Neugasse auf einem öffentlichen Parkplatz. Möglicherweise wurde das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abgefangen und das Fahrzeug so in Betrieb genommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196/96950 entgegen.

2.Werkzeug aus einem Peugeot entwendet,

Hattersheim am Main, Rossertstraße, Donnerstag, 02.07.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 11.07.2026, 10:00 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum wurde aus einem weißen Peugeot Boxer diverses Werkzeug entwendet. Das Fahrzeug stand in Hattersheim am Main, in der Rossertstraße auf einem Parkplatz. Durch unbekannte Täter wurde das Fahrzeug auf unbekannte Art und weiße geöffnet und daraus Werkzeug im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

3.Zwei Männer von Unbekannten geschlagen, Kelkheim, Frankfurter Straße, Sonntag, 12.07.2026, 02:44 Uhr

(jk)In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurden zwei Männer von zwei unbekannten Personen in Kelkheim geschlagen. Die Männer waren zu Fuß auf dem Gehweg in der Frankfurter Straße unterwegs, als sie unvermittelt von zwei entgegenkommenden unbekannten Tätern attackiert wurden. Durch das couragierte einschreiten einer Zeugin ließen die Täter von den Männern ab und flüchteten von der Örtlichkeit. Beide Täter sollen männlich gewesen sein. Einer wird als 17 bis 18 Jahre alt, mit lockigem Haar, schwarz gekleidet und südländischem Aussehen beschrieben. Zur zweiten Person ist nur bekannt, dass diese ein weißes T-Shirt und eine graue Hose getragen hat. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195/67490 zu melden.

4.Alkoholisiert Unfall mit mehreren Verletzten verursacht, Eppstein, B455, Samstag, 11.07.2026, 22:49 Uhr,

(jk)Am Samstagabend kam es auf der B455 im Bereich Eppstein zu einem folgenschweren Unfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen stand kam der 24-jährige Audi-Fahrer aus Eppstein im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Skoda. Der graue Oktavia kam nach dem Zusammenstoß auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils drei Personen besetzt, welche alle, glücklicherweise nicht schwerer, verletzt wurden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Verursacher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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