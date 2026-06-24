Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Pedelecs - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Grabsteder Straße ein verschlossen abgestelltes Pedelec. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Velo de Ville, Typ Allround AEB 490. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grabsteder Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

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