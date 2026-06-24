PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Pedelecs - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Grabsteder Straße ein verschlossen abgestelltes Pedelec. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Velo de Ville, Typ Allround AEB 490. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grabsteder Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 10:24

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 17.06.2026, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 18.06.2026, 05:25 Uhr, kam es in der Gökerstraße auf Höhe der Hausnummer 107 zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer Pkw der Marke Renault wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Außenspiegel linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:02

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 23.06.2026, gegen 10:25 Uhr, kam es in der Friedenstraße in Wilhelmshaven, in Höhe eines Verbrauchermarktes, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-Jähriger den Radweg in nördlicher Richtung, als er eine auf dem Rad- und Gehweg befindliche Straßenlaterne übersah und mit dieser kollidierte. Der Jugendliche klagte ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:54

    POL-WHV: Hausfriedensbruch an Privatsee in Jever

    Jever (ots) - Am 23.06.2026, gegen 15:39 Uhr, kam es an einem Privatsee am Moorwarfer Gastweg in Jever zu einem Hausfriedensbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 86-jähriger Mann unbefugt das Privatgelände und begab sich trotz bestehenden Badeverbots in das Gewässer. Der Grundstückseigentümer wurde auf den Mann aufmerksam, wies ihn auf das Badeverbot hin und forderte ihn mehrfach auf, das Gelände zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren