Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hausfriedensbruch an Privatsee in Jever
Jever (ots)
Am 23.06.2026, gegen 15:39 Uhr, kam es an einem Privatsee am Moorwarfer Gastweg in Jever zu einem Hausfriedensbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 86-jähriger Mann unbefugt das Privatgelände und begab sich trotz bestehenden Badeverbots in das Gewässer. Der Grundstückseigentümer wurde auf den Mann aufmerksam, wies ihn auf das Badeverbot hin und forderte ihn mehrfach auf, das Gelände zu verlassen. Den Aufforderungen kam der 86-Jährige jedoch nicht nach. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein.
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