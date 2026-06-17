Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Heckenbrand greift auf Schuppen und Wohngebäude über

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Datteln (ots)

Zu einem ausgedehnten Heckenbrand auf der Böckenheckstraße wurde die Feuerwehr um 17:05 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine rund 5 Meter hohe Hecke auf einer Länge von etwa 30 Metern sowie zwei Holzhütten in Vollbrand.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen massiven Löschangriff ein. Insgesamt wurden drei Rohe gleichzeitig zur Brandbekämpfung und zum Schutz der Umgebung eingesetzt. Dabei wurde auch eine 11kg Propangasflasche geborgen, an def bereits das Sicherheitsventil angesprochen hatte.

Nur durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Hecke, die sich nahtlos in benachbarte Gärten fortsetzte, wurde rechtzeitig abgelöscht, sodass ein noch größerer Sachschaden abgewendet werden . Zur Schadenshöhe und zur Brandursache ermittelt die Polizei.

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