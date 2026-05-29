FW Datteln: Gewitterzelle trifft Dattelner Stadtgebiet

Datteln (ots) - Um 21:05 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei alarmiert. Gegen 17:00 Uhr verschwand bei einem gemeinsamen Besuch des örtlichen Baumarktes der an Demenz erkrankte Ehepartner. Die Ehefrau alarmierte daraufhin die Polizei. Die möglichen Maßnahmen der Polizei führten zu keinem Ergebnis, sodass die Feuerwehr ebenfalls ...

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