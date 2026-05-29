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Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Gewitterzelle trifft Dattelner Stadtgebiet

FW Datteln: Gewitterzelle trifft Dattelner Stadtgebiet
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Datteln (ots)

Gegen 19:00 Uhr traf die angekündigte Gewitterfront auf das Dattelner Stadtgebiet. Sturmböen und Starkregen sorgten für Jnwettereinsätze der Feuerwehr. Neben verstopften Straßengullis bildeten vor allem umgestürzte Bäume sowie gerissene Oberleitungen die Einsatzschwerpunkte. Laut Leitstelle bildete das Dattelner Stadtgebiet den Einsatzschwerpunkt im Kreis Recklinghausen. Insgesamt mussten 11 Einsatzstellen abgearbeitet werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

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