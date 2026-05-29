FW Datteln: Gewitterzelle trifft Dattelner Stadtgebiet
Datteln (ots)
Gegen 19:00 Uhr traf die angekündigte Gewitterfront auf das Dattelner Stadtgebiet. Sturmböen und Starkregen sorgten für Jnwettereinsätze der Feuerwehr. Neben verstopften Straßengullis bildeten vor allem umgestürzte Bäume sowie gerissene Oberleitungen die Einsatzschwerpunkte. Laut Leitstelle bildete das Dattelner Stadtgebiet den Einsatzschwerpunkt im Kreis Recklinghausen. Insgesamt mussten 11 Einsatzstellen abgearbeitet werden.
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