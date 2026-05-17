Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

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Datteln (ots)

Um 0:15 Uhr wurde die Feuerwehr zur ausgelösten Brandmeldeanlage eines Seniorenheimes auf der Friedrich- Ebert- Str. alarmiert. Der ersteintreffende A-Dienst wurde von der vor Ort befindlichen Mitarbeiterin darüber informiert, dass sie die im Zimmer befindliche Person aus dem Zimmer gerettet habe, das Zimmer aber noch brenne. Nach dem Eintreffen der weiteren Kräfte wurde über die Trockensteigleitung ein Löschangriff aufgebaut. Der vorgehende Trupp konnte das Feuer mit wenig Wasser löschen, anschließend wurde der Bereich gelüftet. Der Rettungsdienst versorgte die Person.

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