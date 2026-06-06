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Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Wohnungsbrand nach Kurzschluss

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Datteln (ots)

Die Feuerwehr Datteln wurde um 9:09 Uhr zu einem brennenden Sicherungskasten auf dem Neuen Weg gerufen. Bei Eintreffen drang dichter Rauch aus einem Fenster zur Straßenseite. Das Haus war bereits geräumt, so dass die Feuerwehr direkt mit der Brandbekämpfung beginnen konnte. Aus der Wohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, konnten 2 Kaninchen glebend gerettet werden. Während des Einsatzes kolabierte eine eintreffende Bewohnerin des Hauses im Außenbereich, die vom bereitstehenden Rettungsdienst versorgt wurde. Die genauen Ermittlungen zur Brandursache obliegen der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

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