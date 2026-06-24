Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 23.06.2026, gegen 10:25 Uhr, kam es in der Friedenstraße in Wilhelmshaven, in Höhe eines Verbrauchermarktes, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-Jähriger den Radweg in nördlicher Richtung, als er eine auf dem Rad- und Gehweg befindliche Straßenlaterne übersah und mit dieser kollidierte. Der Jugendliche klagte anschließend über Kopfschmerzen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Jungen erschien während der Unfallaufnahme vor Ort und kümmerte sich um das Fahrrad.
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