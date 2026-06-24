PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.06.2026, gegen 10:25 Uhr, kam es in der Friedenstraße in Wilhelmshaven, in Höhe eines Verbrauchermarktes, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-Jähriger den Radweg in nördlicher Richtung, als er eine auf dem Rad- und Gehweg befindliche Straßenlaterne übersah und mit dieser kollidierte. Der Jugendliche klagte anschließend über Kopfschmerzen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Jungen erschien während der Unfallaufnahme vor Ort und kümmerte sich um das Fahrrad.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 09:54

    POL-WHV: Hausfriedensbruch an Privatsee in Jever

    Jever (ots) - Am 23.06.2026, gegen 15:39 Uhr, kam es an einem Privatsee am Moorwarfer Gastweg in Jever zu einem Hausfriedensbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 86-jähriger Mann unbefugt das Privatgelände und begab sich trotz bestehenden Badeverbots in das Gewässer. Der Grundstückseigentümer wurde auf den Mann aufmerksam, wies ihn auf das Badeverbot hin und forderte ihn mehrfach auf, das Gelände zu ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:49

    POL-WHV: Polizeieinsatz in Treppenhaus

    Wilhelmshaven (ots) - Am 23.06.2026, gegen 02:45 Uhr, kam es in einem Treppenhaus an der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte ein unberechtigt im Hausflur aufhältiger 40-jähriger Mann des Gebäudes verwiesen werden. Hierbei zeigte sich der Mann sprunghaft, uneinsichtig und aggressiv. Auf halber Höhe des Treppenhauses entleerte der 40-Jährige ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:46

    POL-WHV: Heckenbrand nach Gartenarbeiten in Varel

    Varel (ots) - Am 23.06.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Varel zu einem Heckenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Grundstückseigentümer Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner durch. Hierbei geriet eine Hecke in Brand. Dem Verursacher gelang es zunächst, das Feuer eigenständig zu löschen. Eine Zeugin verständigte dennoch die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte führten aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren