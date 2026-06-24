Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.06.2026, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 18.06.2026, 05:25 Uhr, kam es in der Gökerstraße auf Höhe der Hausnummer 107 zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer Pkw der Marke Renault wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Außenspiegel linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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