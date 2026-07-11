PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch +++ Containerbrand +++ Verkehrsunfallflucht+++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Hochheim am Main, Stettiner Straße,

Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr - Freitag 10.07.2026, 21:14 Uhr

(en) Im oben genannten Zeitraum kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Hochheim am Main.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem Haus. Dieses durchsuchten die Diebe nach Wertsachen. Dabei wurden Schmuck- sowie weitere wertvolle Gegenstände gefunden und entwendet. Die Höhe des Diebesguts wird zurzeit auf ca. 91.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

2. Containerbrand,

Hochheim am Main, Neckarstraße,

Freitag, 10.07.2026, 19:19 Uhr

(en) Am gestrigen Freitagabend kam es in der Neckarstraße zu einem Containerbrand.

Am Einsatzort konnten zwei in Flammen stehende Container durch die Polizeikräfte festgestellt werden. Bei dem Inhalt der Container handelte es sich um überwiegend Pappe- und Kuststoffmüll.

Durch die Feuerwehr wurde der Brandherd umgehend gelöscht. Die Brandursache ist im Moment unklar und damit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht,

Hochheim am Main, Königsberger Ring,

Donnerstag, 09.07.2026, 18:00 Uhr - Freitag, 10.07.2026, 16:05

(en) Im oben genannten Zeitraum kam es in Hochheim am Main zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender Pkw von einem bis jetzt unbekannten Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 entgegen.

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