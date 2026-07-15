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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges E-Bike aus Gemeinschaftskeller gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben in Jena ein hochwertiges E-Bike aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses entwendet. Der Diebstahl ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Montagabend und Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in der Hermann-Pistor-Straße. Als der Eigentümer sein Fahrrad nutzen wollte, stellte er fest, dass der ansonsten verschlossene Fahrradkeller offenstand. Zudem funktionierte weder die Beleuchtung im Hausflur noch im Keller. Die Täter entwendeten ein E-Bike der Marke Cube im Wert von rund 4.000 Euro. Ebenfalls gestohlen wurde das zum Sichern verwendete Kettenschloss im Wert von etwa 20 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermann-Pistor-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0177088/2026 bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 810 - id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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