Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Dienstagnachmittag im Jenaer Löbdergraben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrer eines Pedelecs gegen 16.45 Uhr den Löbdergraben aus Richtung Holzmarkt und wollte nach links abbiegen. Dabei missachtete er offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kam ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Eine PKW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen und damit eine Kollision vermeiden.

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