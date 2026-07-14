LPI-J: Verkehrsunfall in Kromsdorf

Weimar (ots) - Die Polizei Weimar sucht den Fahrer eines schwarzen Skoda sowie weitere Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 30.06.2026, gegen 10:30 Uhr an einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Mann zum Tanken an der Tankstelle in der Erfurter Straße. Nachdem er den Kassenbereich verlassen hatte, lief er zu seinem Fahrzeug in Richtung ...

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