LPI-J: Verkehrsunfall in Kromsdorf
Kromsdorf (ots)
Gestern Abend kam in Kromsdorf ein 19-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte dabei mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Dabei entstand an allen drei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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