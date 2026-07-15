Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Seniorenheim - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Seniorenheim in der Naumburger Straße in Jena. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend drangen sie bis in das Sekretariat vor und entwendeten diverse technische Geräte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen 13. Juli 2026, 21.30 Uhr, und 14. Juli 2026, 4.30 Uhr im Bereich der Naumburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei Jena unter Angabe des Aktenzeichens 0176087/2026 zu melden (03641 - 81 0- id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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