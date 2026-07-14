Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht angemeldeter Filmdreh löst Großeinsatz aus

Weimar (ots)

Ein vermeintlicher Bewaffneter hat am heutigen Vormittag in Weimar einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 11:11 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann mit einer Pistole in einen Getränkemarkt im Bereich einer Berufsschule in der Bertuchstraße gegangen sei. Aufgrund der Schilderung rückten die Einsatzkräfte umgehend mit entsprechenden Kräften sowie Spezialausrüstung zum Einsatzort aus. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

Vor Ort stellte sich zum Glück schnell heraus, dass keine Gefahrenlage bestand. Der Mann nahm im Rahmen eines Videodrehs an Filmaufnahmen teil und führte dabei eine ungeladene Airsoft-Waffe. Die Dreharbeiten waren zwar mit der Inhaberin des Geschäfts abgestimmt, jedoch nicht mit der Polizei. Dadurch kam es zu der Alarmierung.

Der Vorfall zeigt, wie schnell Anscheinswaffen im öffentlichen Raum zu Notrufen und größeren Polizeieinsätzen führen können. Wer Film- oder Fotoaufnahmen mit täuschend echt aussehenden Waffen plant, sollte diese frühzeitig mit den zuständigen Behörden abstimmen, um unnötige Einsätze und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

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