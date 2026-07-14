PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht angemeldeter Filmdreh löst Großeinsatz aus

Weimar (ots)

Ein vermeintlicher Bewaffneter hat am heutigen Vormittag in Weimar einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 11:11 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann mit einer Pistole in einen Getränkemarkt im Bereich einer Berufsschule in der Bertuchstraße gegangen sei. Aufgrund der Schilderung rückten die Einsatzkräfte umgehend mit entsprechenden Kräften sowie Spezialausrüstung zum Einsatzort aus. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

Vor Ort stellte sich zum Glück schnell heraus, dass keine Gefahrenlage bestand. Der Mann nahm im Rahmen eines Videodrehs an Filmaufnahmen teil und führte dabei eine ungeladene Airsoft-Waffe. Die Dreharbeiten waren zwar mit der Inhaberin des Geschäfts abgestimmt, jedoch nicht mit der Polizei. Dadurch kam es zu der Alarmierung.

Der Vorfall zeigt, wie schnell Anscheinswaffen im öffentlichen Raum zu Notrufen und größeren Polizeieinsätzen führen können. Wer Film- oder Fotoaufnahmen mit täuschend echt aussehenden Waffen plant, sollte diese frühzeitig mit den zuständigen Behörden abstimmen, um unnötige Einsätze und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 12:01

    LPI-J: Verkehrsunfall in Kromsdorf

    Kromsdorf (ots) - Gestern Abend kam in Kromsdorf ein 19-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte dabei mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Dabei entstand an allen drei Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 12:01

    LPI-J: Autofahrerin kommt von Straße ab

    Wersdorf (ots) - Gestern, gegen 19:45 Uhr kam eine 21-jährige Autofahrerin in einer Linkskurve zwischen Wersdorf und Pfiffelbach von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mindestens 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 12:00

    LPI-J: Sachbeschädigung in Apolda

    Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 11.07.2026 und dem 13.07.2026 wurde in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda ein Geschäft beschädigt. Unbekannte haben dort den Türgriff der Eingangstür mit Kaugummi beklebt und die Glastür verunreinigt. Außerdem wurde die neben der Tür befindliche Türklingel gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren