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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradroller mit Seitenwagen aus Tiefgarage entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 08.07.2026 bis Mittwoch 29.07.2026, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen weißen Motorradroller der Marke Piaggio Vespa aus einer Tiefgarage in der Theodor-Heuss-Straße in Tumringen. An der Vespa war ein Seitenwagen angebracht. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen ein solches nicht gerade alltägliches Fahrzeug in letzter Zeit aufgefallen ist.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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