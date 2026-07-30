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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Müllfahrzeug verursacht in der Hellbergstraße einen Unfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, kurz vor 10.00 Uhr, verursachte der 58-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeugs einen Unfall, bei welchem zwei Pkws beschädigt wurden. Der Lkw befuhr die Hellbergstraße und streifte beim Vorbeifahren einen Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der 58-jährige Fahrer habe dies bemerkt, wollte den Schaden anschauen und habe den Rückwärtsgang eingelegt und sei zügig einige Meter rückwärtsgefahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter dem Lkw eine 40-Jährige mit ihrem Pkw. Um eine Kollision zu vermeiden fuhr die 40-Jährige auch rückwärts mit ihrem Pkw und hupte. Im weiteren Verlauf kollidierte der rückwärtsfahrende Lkw mit der Fahrzeugfront des Pkws, der nicht unerheblich beschädigt wurde. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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