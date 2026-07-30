POL-FR: Steinen: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 09.35 Uhr, kam es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Fahrzeugen.
Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Grundstück in die Robert-Bosch-Straße einfahren und übersah dabei wohl einen auf der Robert-Bosch-Straße fahrenden, von links kommenden 19-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw des 28-Jährigen kollidierte seitlich mit dem Pkw des 19-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Pkw des 19-Jährigen abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Metallzaun. Beide Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.
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