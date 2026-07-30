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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 09.35 Uhr, kam es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Fahrzeugen.

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Grundstück in die Robert-Bosch-Straße einfahren und übersah dabei wohl einen auf der Robert-Bosch-Straße fahrenden, von links kommenden 19-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw des 28-Jährigen kollidierte seitlich mit dem Pkw des 19-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Pkw des 19-Jährigen abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Metallzaun. Beide Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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