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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hecke gerät bei Unkrautbeseitigung in Brand

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, 13.07.2026, geriet gegen 14:10 Uhr in der Plaggenkrugstraße in Varel eine Hecke in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Anwohnerin, Unkraut mithilfe eines Gasbrenners zu entfernen. Dabei geriet die unmittelbar angrenzende Hecke in Brand. Trotz eigener Löschversuche konnte die Ausbreitung des Feuers nicht verhindert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe löschte den Brand. Die Hecke wurde auf einer Länge von etwa sechs Metern zerstört. Zudem entstand leichter Sachschaden an einem in der Nähe abgestellten Wohnmobil.

Die Polizei weist darauf hin, dass beim Einsatz von Gasbrennern zur Unkrautbeseitigung besondere Vorsicht geboten ist. Insbesondere bei trockener Witterung können bereits geringe Hitze oder Funken ausreichen, um Hecken, trockenes Laub oder andere brennbare Materialien zu entzünden. Nach Möglichkeit sollten alternative Methoden zur Unkrautentfernung verwendet oder ausreichend Sicherheitsabstände zu brennbaren Gegenständen eingehalten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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