Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung an geparktem Pkw
Schortens (ots)
Am Freitagnachmittag, 10.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Kofferraumklappe des Fahrzeugs vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein etwa 60 Zentimeter langer Kratzer im Lack.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04461 98493-0 bei der Polizei Schortens zu melden.
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