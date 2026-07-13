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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Schortens (ots)

Am Freitagnachmittag, 10.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Kofferraumklappe des Fahrzeugs vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein etwa 60 Zentimeter langer Kratzer im Lack.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04461 98493-0 bei der Polizei Schortens zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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