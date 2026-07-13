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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 11.07.2026, 11:00 Uhr, bis Montag, 13.07.2026, 07:50 Uhr, kam es in der Haferkampstraße in Varel zu einem Diebstahl aus einem geparkten Transporter.

Bislang unbekannte Täter zerstörten die vordere rechte Seitenscheibe eines schwarzen Ford Transit, der auf einem Parkstreifen nahe eines Großraumparkplatzes abgestellt war, und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren u.a. Werkzeuge und elektronische Geräte.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug kam es im Zeitraum von Sonntag, 12.07.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 13.07.2026, 07:00 Uhr, in der Straße An der Leke, im Bereich der Einmündung zur Bürgermeister-Osterloh-Straße im Vareler Ortsteil Büppel.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Täter einen Pflasterstein aus einem Vorgarten und warfen damit die hintere rechte Seitenscheibe eines schwarzen Opel Corsa ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Fond des Fahrzeugs eine Handtasche mit einer Geldbörse.

Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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