Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand beim Jugendzentrum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots)

Am Montagmorgen, 13.07.2026, gegen 07:15 Uhr, wurde der Polizei eine Rauchentwicklung am Jugendzentrum in der Oldenburger Straße in Varel gemeldet.

Vor Ort stellten Einsatzkräfte an der hölzernen Giebelverkleidung einer Mehrzweckhalle Brand- und Verrußungsspuren fest. Das Feuer war bereits selbstständig erloschen, sodass durch die Freiwillige Feuerwehr Varel keine Löscharbeiten mehr erforderlich waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Holzverkleidung. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zudem die Möglichkeit, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile hätten ausbreiten können.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Jugendzentrums wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden.

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