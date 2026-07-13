Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin - Zeugin gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.07.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Jadeallee, kurz vor der Einmündung zur Weserstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin die Jadeallee in Richtung Weserstraße. Nachdem sie die Deichbrücke überquert hatte, wurde sie von einem schwarzen Daimler-Benz überholt. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw die Radfahrerin, sodass diese ausweichen musste und stürzte.

Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des schwarzen Daimler-Benz setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine bislang unbekannte Zeugin. Die Frau gab eigenen Angaben zufolge an, Krankenschwester zu sein, und soll den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Die Zeugin sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

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