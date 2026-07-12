Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Wilhelmshaven für den Zeitraum 10.07. - 12.07.2026

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Wilhelmshaven (ots)

Zwei Kennzeichendiebstähle

Am Freitag, 10.07.2026, kam es auf dem Parkplatz am Ehrenfriedhof zu einem Diebstahl eines Motorradkennzeichens. In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und kurz vor 19:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das an einem Motorrad angebrachte Kennzeichen mit der Städtekennung "AUR". Ein weiterer Kennzeichendiebstahl wurde der Polizei am Samstag bekannt. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.07.2026, und Samstag, 11.07.2026, das Kennzeichen mit der Städtekennung "WHV" von einem geparkten Pkw-Anhänger. Der Anhänger war im genannten Tatzeitraum in der Huntestraße, im Einmündungsbereich zur Moselstraße, abgestellt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Passant beleidigt Polizeibeamte

Die Polizei kontrollierte am Samstag, gegen 06:00 Uhr, in der Grenzstraße einen VW Passat. Dabei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 58-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten. Während der Kontrolle wurden die eingesetzten Polizeibeamten von einem unbeteiligten Passanten beleidigt. Gegen den 58-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Passanten wird wegen Beleidigung ermittelt.

Flucht vor Kontrolle endet im Parkhaus

Polizeibeamte beabsichtigten am Samstag, gegen 11:30 Uhr, einen Mercedes in der Peterstraße zu kontrollieren. Als der Fahrzeugführer die Kontrollabsicht erkannte, fuhr er in ein Parkhaus in der Gerichtsstraße und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mercedes jedoch antreffen und den Fahrzeugführer kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellte sich heraus, dass der Heranwachsende bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen den 18-Jährigen wurde erneut ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei kontrollierte am Samstagmittag, gegen 12:10 Uhr, in der Preußenstraße den 50-jährigen Fahrer eines Ford. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

E-Scooter-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 07:18 Uhr, fiel Polizeibeamten in der Peterstraße ein E-Scooter-Fahrer auf. Der Mann fuhr in deutlichen Schlangenlinien und missachtete das Rotlicht der Ampelanlage an der Kreuzung Peterstraße/Mitscherlichstraße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,95 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter Kraftfahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsvorschriften sind. Für ihre Führer gelten daher dieselben Vorschriften und strafrechtlichen Bestimmungen wie für Fahrer anderer Kraftfahrzeuge. Wer alkoholisiert oder unter dem Einfluss berauschender Mittel mit einem E-Scooter am Straßenverkehr teilnimmt, muss mit empfindlichen rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten (Lichtbilder im Anhang)

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Hooksieler Landstraße (L 810) sind am Sonntagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 8:25 Uhr in der Nähe der Einmündung "Klein Buschhausen". Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger Wilhelmshavener mit einem VW Caddy in Richtung Wilhelmshaven. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Range Rover zusammen. Das Fahrzeug wurde von einem 58-jährigen Mann aus Gütersloh gelenkt, seine 59-jährige Ehefrau saß auf dem Beifahrersitz. Außerdem befand sich ein Hund im Auto. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Range Rover gegen einen Baum und kam halb im Straßengraben zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten das stark deformierte Fahrzeug nicht eigenständig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie mit technischem Gerät. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten schwere, nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Die 59-jährige Beifahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Der Hund blieb durch den Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Abschleppunternehmen bargen die Unfallwagen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Hooksieler Landstraße für rund zwei Stunden vollständig. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ausdrücklich lobt die Polizei die Ersthelfer, die sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß um die Verletzten kümmerten und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Unterstützung leisteten.

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