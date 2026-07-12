Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever für das Wochenende vom 10. - 12.07.2026

Jever (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in Jever

In der Zeit vom 09.07.2026, ca. 19:30 Uhr, bis zum 10.07.2026, 08:00 Uhr, kommt es in Jever, im Ibenweg, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschaffen sich hierbei Zutritt über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes, können jedoch kein Diebesgut erbeuten. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Unterspülung in Jever

Am 10.07.2026, gegen 14:45 Uhr, wird durch Passanten mitgeteilt, dass zwischen dem Pflaster des Bürgersteiges, in der Schillerstraße, Wasser hochgespült wird. Der Ereignisort wird durch die Polizei abgesichert und anschließend an den zuständigen Wasserversorger übergeben.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Jever

Am 10.07.2026, gegen 15:40 Uhr, bemerken mehrere aufmerksame Zeugen einen 61-jährigen Mann, welcher in Jever einen in einer Tragetasche transportierten Hund anbrüllt und die Tasche mitsamt dem Tier mehrfach zu Boden wirft und den darin befindlichen Hund tritt. Bei der Kontrolle durch Beamte der Polizei aus Jever kann festgestellt werden, dass dem Mann das Tier nur vorübergehend übergeben wurde, weil die eigentliche Tierhalterin im Urlaub ist. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt wird der Hund nach einer tierärztlichen Erstversorgung der Obhut des Mannes entzogen und dem Tierheim Wilhelmshaven übergeben.

Pkw Brand in Sande

Am 11.07.2026, gegen 01:25 Uhr, gerät ein Pkw am Oldenburger Damm in Sande aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug brennt vollständig aus, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Eine Schadenssumme ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bestimmbar. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug nicht mehr verkehrstüchtig - Weiterfahrt untersagt

Am 12.07.2026, gegen 11:09 Uhr, meldet ein aufmerksamer Bürger, dass er soeben beobachtet habe, wie zwei Personen mit einem nicht mehr verkehrstüchtigen Pkw auf das Gelände eines Lebensmittelgeschäftes an der Bäderstraße gefahren seien. Bei der anschließenden Kontrolle können die Beamten vom Polizeikommissariat Jever feststellen, dass der Pkw in der Tat über verschiedenste, gravierende Mängel verfügt. An dem Fahrzeug sind unter anderem vier völlig unterschiedliche Reifen montiert, die zudem noch überaltert und zum Teil so abgefahren sind, dass das Drahtgeflecht zum Vorschein kommt. Der Schweller an der Fahrerseite ist so verrostet, dass Teile der Karosserie bereits herausgebrochen sind und die Scheinwerfer sind aufgrund ihres Alters matt und ausgeblichen. Die Weiterfahrt wird durch die Polizei bis zur Behebung der Mängel untersagt. Da auch die Eigentumsverhältnisse bzw. die Halterverantwortlichkeit vor Ort nicht abschließend zu klären waren, wurde der Fahrzeugschlüssel zudem sichergestellt.

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