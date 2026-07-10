Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmshaven überschlug sich am Mittwochabend, 09.07.2026, ein Auto. Eine Person ist bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Wilhelmshavener mit einem Mitsubishi die Preußenstraße in Richtung Fedderwardergroden. An der Auffahrt zur Autobahn beabsichtigte er, nach links in Richtung Oldenburg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Citroën eines 29-jährigen Wilhelmshaveners, welcher auf der Preußenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mitsubishi. Der Autofahrer konnte sich eigenständig aus seinem Auto befreien.

Der Fahrer des Citroën erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Mitsubishi blieb glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

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